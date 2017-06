55+ sportdag in Fort van Merksem

Merksem - Alle 55-plussers uit het district zijn welkom om samen met hun leeftijdsgenoten deel te nemen aan de 55+ sportdag in het Fort van Merksem.

Je kan er een spelletje tafeltennis spelen, maar ook petanque of turnen. Of je kan er kennismaken met tai chi. Er zullen ook specialisten zijn van Sport.Vlaanderen om te testen hoe fit en gezond je bent. Achteraf bieden ze gericht advies.

Wie graag deelneemt kan zich nog tot 14 juni inschrijven via sportantenne.merksem@stad.antwerpen.be of via het nummer 03.338.72.68.



De 55+ sportdag vindt plaats in het Fort van Merksem op donderdag 15 juni van 9 tot 15 uur, je betaalt 8 euro, inclusief een flesje water, een stuk fruit, een lunch en 2 drankbonnetjes.