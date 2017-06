IN BEELD. We love Ibiza lifestyle beurs voor het eerst in Antwerpen

Na het succes in Nederland kwam de We Love Ibiza Fair, Summer Edition ook naar de Waagnatie in Antwerpen. Je kon er zondag kennismaken met fashion en lifestyle en beauty en welness. Met meer dan 80 stands en meer dan 2000 bezoekers was het voor de organisatie best een geslaagde eerste editie.