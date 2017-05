Vernieuwde editie van de Fietseling met graffiti route

Merksem - Dit jaar zal er een vernieuwde editie van de Fietseling plaatsvinden en die zal niet starten in het Fort van Merksem.

De Fietseling vindt dit jaar plaats op zondag 4 juni 2017 en starten doe je tussen 9 en 13 uur in het Bouckenborghpark. Een fietshersteller zal er ook paraat staan voor kleine herstellingen, om je remmen nog even na te kijken? In de namiddag is er in het park randanimatie voorzien.

Er zijn 3 routes uitgestippeld door Wielervereniging WTC Merksem. En je kan zelf bepalen of je voor de 20,40 of 50 kilometer gaat.

Tijdens de Fietseling kan je dit jaar de graffitikunstenaars met hun spuitbus aan het werk zien. Je volgt dan de route van 20 km langs de verschillende graffitimuren die Merksem en omstreken rijk is. En je fietst ook over de fietsbrug. Tijdens de route van 40 en 60 km fiets je langs de groene boomgaarden en weiden en langs de boten op de kanalen.