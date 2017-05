Seniorenraad vraagt overleg over bus 650 aan De Lijn

Merksem - De Merksemse seniorenraad begrijpt de beslissing van De Lijn niet om geen bus meer te voorzien in de Nieuwdreef. Ze vragen aan De Lijn om overleg te plegen.

Maandagavond ging de infotentoonstelling over de wegenwerken van start in het districtshuis, want er wordt de volgende jaren erg veel gewerkt in en rondom Merksem. Tijdens deze infotentoonstelling kan je informatie krijgen over de geplande werken.

Maar de start van deze infotentoonstelling was ook het moment voor de leden van de seniorenraad om hun onbegrip te tonen over de huidige stand van zaken over buslijn 650.

De Lijn besliste onlangs en zonder enige inspraak, om de bus niet meer langs de Nieuwdreef te laten rijden. Hierdoor verdwijnen er drie haltes. Het district en de stad protesteerde maar De Lijn ging niet in op de vraag om overleg te plegen.

Volgens de seniorenraad moet de bus blijven want hoe geraken de kinderen in de school, wat met de muziekacademie en hoe kan je nog in het cc Merksem geraken? Maar ook de bewoners van de straat zien hun bus verdwijnen.

Volgens hen is het maar een kleine aanpassing om de bus alsnog langs de Nieuwdreef te laten rijden, het stuk zou amper een kilometer extra zijn die de bus moet omrijden. Ook het district blijft aandringen om overleg te plegen.

Het schrappen van bus 650 in de Nieuwdreef is gelinkt aan de verlenging van tramlijn 6 op de Noorderlaan naar de nieuwe Park & Ride op de Luchtbal. Maar volgens heel wat mensen mag dit niet ten koste van de buslijn.