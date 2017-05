IN BEELD. Fight For Freedom, kickboxen voor het goede doel

Ahmet Coskun organiseerde zondag voor de derde keer het kickboxgala Fight For Freedom. Het sportevenement vond plaats in de feestzaal van de Schijnpoortweg. Er stonden 20 gevechten op het programma met 4 professionele vechters zoals toppers Mohamed Bouasam en Nick De Blaes. Wereldster Marat Grigorian kwam als gast. De inkomsten van het gala gaan naar mensen zonder woning in het oorlogsgebied van Turkije.