Kunstenaar Celle Van Haverbeke toont werken in Radisson Blu

Merksem / Antwerpen - Kunstenaar Celle Van Haverbeke uit Merksem verdiende zijn sporen met zijn bekende Antwerpse en Gentse gezichten. Zijn werk wordt binnenkort getoond door een nieuwe samenwerking met Radisson Blu in Antwerpen.

Als grafisch vormgever schildert Van Haverbeke als een zeefdrukker en brengt kleur per kleur aan, waarbij het uitpuren of teruggaan naar de essentie cruciaal voor het ontwerp is. De schilderijen van de Merksemenaar zijn snapshots in heldere kleuren omdat kleur in het leven volgens Van Haverbeke heel belangrijk is, “want er is te veel grijs in het dagelijks leven” volgens de kunstenaar.

Volgens Trees De Bruyne van Gallery Dada is de nieuwe samenwerking met Radisson Blu in Antwerpen een 'win win' voor beide partijen, want Gallery Dada wil kunst toegankelijk maken voor het grote publiek.

Voor Radisson Blu is deze samenwerking belangrijk omdat men het artistiek talent in Antwerpen wil promoten. .

De Belleman, Burgemeester Termont, schrijver Herman Brusselmans, bokser Jr. Bauwens, politica Freya Van Den Bossche, actrice Tine Van Den Brande, psycholoog Etienne Vermersch, kunstenaar Michaël Borremans, organisator van de Gentse feesten Walter De Buck, actrice Barbara Sarafian, journaliste Annelies Rutten, rock & roller Luk Devos en Jan Hoet kwamen al aan de beurt bij de kunstenaar.

Celle Van Haverbeke is actief lid van de cultuurraad in Merksem en organiseert om de 2 maanden het Merksems Artiesten Cafe. Als kind kreeg hij het artistiek mee van zijn ouders en grootvader. Celle Van Haverbeke creëert dagdagelijkse beelden met een impressionisten trekje en veel kleurbereik, door zijn eigen zeefdruktechniek.

De vernissage vindt plaats in Radisson Blu op vrijdag 19 mei 2017 om 20 u en je kan er de werken bewonderen tot zondag 11 juni 2017.