IN BEELD. Verkeersweken laten leerlingen nadenken over veilig verkeer

5 scholen in Merksem krijgen tijdens de “verkeersweken” lessen over verkeersveiligheid. De leerlingen krijgen zowel theorie in de klas om te praten over bijvoorbeeld rijden onder invloed en in praktijk, aan het stuur van een tuimelwagen. Ook een workshop fietsonderhoud staat op het programma. De 5 deelnemende scholen zijn Sint-Eduardus (1ste graad), Stella Maris (3de graad), Atheneum MXM (1ste graad), Sint-Ludgardis (2de graad) en JOMA (1ste graad).