IN BEELD. Xpi&Co brengt laatste productie, De Jamadama’s

De toneelgroep die deel uitmaakt van het NMKT brengt een nieuwe productie, mogelijk de laatste keer want de groep is nog steeds op zoek naar een nieuw onderdak. De Jamadama’s is een komedie Van Paul Coppen onder regie van Rita Wouters. Je kan gaan kijken vanaf vrijdag 28 april 2017 in de Terlindenhofstraat. Meer info kan je vinden op de website www.nmkt.be of via mail Xpienco@gmail.com. Uw fotograaf ging een kijkje nemen tijdens een repetitie.