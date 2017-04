Scouts organiseren nieuw Muurke Klop Tornooi

Merksem - De Scouts 61 Sint-Jozef Merksem organiseren voor de vierde keer het Muurke Klop Tornooi. Het is een groeiend evenement rond de balsport die de laatste jaren enorm aan populariteit wint.

Mensen kennen mogelijk muurke klop nog vanop de speelkoer. Het spel bestaat eruit om een bal met één hand via een bots op de grond tegen een muur te kaatsen. De spelers doen dit in een voorafbepaalde volgorde en mogen de bal hooguit één keer op de grond laten botsen alvorens te slaan. Zo wordt er doorgespeeld totdat iemand uitvalt omwille van een foutieve slag, of omdat hij of zij simpelweg niet meer bij de bal kan. De speler die uiteindelijk als laatste overblijft is de winnaar en mag als eerste opslaan bij het volgende spelletje.

Dit jaar zal volgens de scouts een recordeditie worden want het tornooi is nu al volzet. 96 deelnemers in 24 verschillende ploegen zullen het op 15 april 2017 tegen elkaar opnemen. Aanwezigen uit oa Lint, Nijlen, Bevel, Leuven, Ekeren, Schoten, Brasschaat, Antwerpen en Merksem hebben zich de afgelopen weken aangemeld om te strijden voor de 4 categorieën, beste man, beste vrouw, beste ploeg en beste damesploeg.

Het tornooi begint met de opwarming van de spelers om 10.30u en is ten einde rond 17.15u. Het vindt plaats op de speelplaats van het Sint-Eduardusinstituut in Merksem.