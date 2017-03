IN BEELD. Choreografen Dansstudio Arabesque gebruiken schilderkunst als inspiratiebron

Dansstudio Arabesque uit Deurne brengt op 31 maart en 1 april 2017 “Canvas” in Theater Elckerlyc in Antwerpen. Jonge choreografen, maar ook gevestigde waarden zoals Min Hee Bervoets, Audrey Pascal en Altea Nuñez gingen met het thema aan de slag en brengen creaties rond de meesterwerken van Picasso, Miro, Dali en enkele anderen. Dansstudio Arabesque wil zo jonge choreografen een kans bieden om samen met hun studenten een creatieve, uitdagende en fascinerende voorstelling te maken. Uw fotograaf was aanwezig tijdens de repetitie.