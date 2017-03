Vals brandalarm in ZNA Jan Palfijn

Merksem - Het noodplan van ZNA Jan Palfijn werd donderdagavond even opgestart toen het brandalarm afging.

Volgens Renée Willems van de dienst communicatie had er iemand het brandalarm geactiveerd door op een knop te drukken.

Omdat er ook een brandgeur buiten het ziekenhuis was waar te nemen werd uit veiligheidsoverwegingen de procedure opgestart en kwam de brandweer ook meteen ter plaatse.

Na onderzoek bleek er in het ziekenhuis niks aan de hand, en bleek de brandgeur afkomstig van de heide in Wuustwezel. Mogelijk had een bezoeker of een kind de knop ingedrukt.