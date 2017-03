Werken speeltuin van Fort van Merksem gaan van start

Merksem - In 2014 vulden meer dan 100 kinderen, jongeren en volwassenen de bevraging in over hoe ze de nieuwe speeltuin in het Fort van Merksem graag wilden.

In 2015 gaven dan weer 219 personen hun mening over de plannen en deze maand gaan de werken van start. Op het terrein komen verschillende zones waarin terug gespeeld kan worden, en dit vanaf juni. Want dan is de speeltuin af en is het nieuwe gras ook lang genoeg.

In het nieuwe speelterrein komen verschillende speelzones zoals een zone voor kleintjes op zand, een chillzone, een avonturenzone voor grotere kinderen en een natuurbelevingszone.

Ook het Bouckenborghpark wordt aangepakt, het krijgt een speel-en ontdekkingspark. Het district Merksem zal hiervoor 200.000 euro vrijmaken.