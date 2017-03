Merksem LEEST zet het boek negen dagen centraal

Merksem - Na de geslaagde eerste editie van de BOEKenWEEK in 2015 is de organisatie klaar voor een tweede editie die deze maand zal plaatsvinden. Editie 2017 kreeg de nieuwe naam ‘Merksem LEEST’ mee en zet gedurende 9 dagen het boek centraal op verschillende plekken in Merksem.

Merksem Leest is een initiatief van Karakter Collectief, samen met District Merksem, cc Merksem, de Parkbibliotheek, Jongerencentrum Bouckenborgh, Babylon, de Sociale Kruidenier tWinkeltje, de Heemkundige Kring Merksem, en een aantal actoren zoals Guy Didelez, Greet Bauweleers, Marcel Rouffa, Dirk Dobbeleers, Igor Daems, Rudi Vanschoonbeek, Hugo Laermans.

Bedoeling van de initiatiefnemers en deelnemers is om literatuur en voornamelijk Merksemse auteurs in het daglicht te zetten. En dat doen ze met tal van activiteiten.

Zo kan je tijdens Merksem LEEST naar bijvoorbeeld theatervoorstellingen, een boekenkastquiz of een workshop striptekenen. Dit is maar een kleine opsomming van de activiteiten, meer info kan je vinden op http://www.ccmerksem.be/nl/page/4307/merksem-leest