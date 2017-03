Star Wars fanclub TeeKay-421 viert feest

Star Wars fanclub TeeKay-421 vierde zaterdag haar 20-jarig bestaan in cc Bouckenborgh. De fanclub organiseerde verschillende activiteiten in de rechter remise van het park. Naast snacks en drankjes was er een workshop voor de aanwezige kinderen en een quiz. ‘Gremlins Strike Back’, een live filmpodcast met Sven De Ridder. Ook handelaars waren aanwezig met merchandising.