Groenendaallaan wordt weer even onderbroken

Merksem - Vanaf vrijdagavond 24 februari om 22 uur tot en met maandagmorgen 6 uur is de aansluiting van de Groenendaallaan (zijde Merksem) met de Noorderlaan in beide richtingen onderbroken.

De aannemer start namelijk met de opbraakwerken in de zones waar de spooraansluiting van de Noorderlaan en de Groenendaallaan verbeterd wordt. De overige verkeersbewegingen blijven wel mogelijk. Het op- en afrittencomplex in Merksem is op zaterdag en zondag ook gedeeltelijk onderbroken. De omleidingen worden gesignaleerd.

Ook de route van Tram 6 is van vrijdagavond 18.15 uur tot en met zondag ingekort tot Merksem en heeft als eindhalte Burgemeester Nolf. Voor de bussen is er staduitwaarts een omleiding voorzien via de Galjoenstraat. Stadinwaarts rijden de bussen via de Columbiastraat.