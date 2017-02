3 maal slachtoffer op 1 jaar tijd op Bredabaan

Merksem - In Café Breughel op de Bredabaan in Merksem werd er woensdagnacht ingebroken. Het is de derde keer op één jaar tijd dat eigenaar Manolie Ryssens slachtoffer werd van inbraak en overval.

Volgens Ryssens zijn het drie daders van het Noord Afrikaans type die de voordeur forceerden om de zaak binnen te dringen. De daders die goed op de bewakingsbeelden zichtbaar zijn hadden het vooral gemunt op het geld van de speelautomaten en de kassa.

De schade in de zaak is enorm. De politie kwam ter plaatse en onderzoekt de inbraak. Café Breughel vierde afgelopen zaterdag het zevenjarig bestaan.

Ryssens werd drie maal in één jaar tijd slachtoffer, er werd ingebroken in Taverne Onder den Toren, in café ’t Zonneke was er een gewapende overval en woensdagnacht de inbraak in Café Breughel. Alle drie zaken zijn gevestigd op de Bredabaan.

Ryssens blijft er vrij rustig bij “ik heb het geluk dat ik de dingen goed kan relativeren en dat ik met veel passie mijn werk doe, maar dit heeft me al heel veel geld gekost. We gaan dit natuurlijk goed bekijken want dit kan niet blijven duren.”