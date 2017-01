Plannen buurttuin Gildenhuis voorgesteld

Merksem - De plannen voor de aanleg van de nieuwe buurttuin van het Gildenhuis in Merksem werden woensdag door Beweging.net en Kubiekeruimte vzw voorgesteld tijdens de nieuwjaarsreceptie.

Sus Schrauwen, voorzitter van beweging.net Merksem schetst de ambitie: “Het Gildenhuis wil in 2017 zijn versteende binnenkoer ontharden en omtoveren tot een collectieve buurttuin. Tijdens twee droomsessies in september en oktober konden een vijftigtal buurtbewoners en kinderen hun ideeën kwijt in tekeningen, collages en gesprekstafels.”

In november gingen drie teams van jonge tuin–en landschapsarchitecten aan de slag om op één dag een nieuwe tuin te ontwerpen voor de buurtbewoners van het Gildenhuis. De drie vertrokken vanuit de ideeën die de buurtbewoners, schoolkinderen en verenigingen eerder aanbrachten.



Naast een nieuwe buurttuin is het ook het doel om van de koer een klimaatbestendige ‘coolspot’ te maken. Een plek waar stadsmensen verkoeling kunnen vinden op hete dagen en waar het water een weg vindt bij overvloedige regenval. Tuin –en landschapsarchitect Filip Lagiewka (OMGEVING) verwerkte al de input tot een samenhangend plan en bracht een maquette mee.



Na de voorstelling boden Verschillende aanwezigen zich aan om een verdere een rol op te nemen in de ontwikkeling van de tuin, waarbij Merksems compostmeester André dacht aan de mogelijkheden tot buurtcomposteren, en de dames van Femma droomden van een prachtig lentefeest. Vanuit Sociale Kruidenier “tWinkeltje” is er belangstelling om aanleg en onderhoud van de kruiden- en groentetuin op poten te zetten.