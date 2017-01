IN BEELD. Vakantiesalon in Antwerp Expo van start

Het vakantiesalon in Antwerp Expo opende donderdag de deuren en kreeg dit jaar het nieuwe thema bergreizen mee. Van de Alpen naar de Balkan of Zuid-Amerika, Italië, Nepal of zelfs Namibië. Naast het nieuwe thema kan je natuurlijk ook alle reisinfo vinden voor je traditionele vakantie of een b&b waar men ook Nederlands spreekt. Het vakantiesalon blijft open tot 30 januari.