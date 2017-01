100 vijfdejaars studenten van JOMA kiezen vrijwilligerswerk

Merksem - Verschillende organisaties zoals Moeders voor moeders, CC Luchtbal, De Kringwinkel, Oscare en De Wereldwinkel kwamen zich dinsdag tijdens een beurs voorstellen aan de leerlingen van JOMA Merksem.

Na de voorstelling kozen de meer dan 100 vijfdejaars van JOMA het vrijwilligerswerk dat zich het meeste aansprak. Nadien werd hun gemotiveerde top 5 doorgegeven en werd er beslist waar zij binnen enkele weken, tijdens de ‘Week van de vrijwilliger’ een dagje zullen meedraaien.

Voor de leerlingen was de keuze niet altijd makkelijk en dat was ook zo voor Luna en Elise uit Sociale en Technische Wetenschappen die het ‘moeilijk kiezen’ vonden want alles leek zo interessant.

De beurs en de Vrijwilligersdag kaderen in het cv-traject van de school, dat de leerlingen op het einde van hun schoolcarrière niet alleen een diploma wil meegeven, maar ook een cv vol talenten, een flinke dosis zelfkennis en een eerste werkervaring.

De organisaties zelf vonden het een lovenswaardig en mooi initiatief.