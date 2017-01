IN BEELD. Al eens kennis gemaakt met trapeze yoga?

Heb je zin om eens goed te ontspannen, je bloed eens goed door je aderen te laten stromen en om aan je ademhaling te werken? Dan kan je terecht bij Healing by Nature, je kan er yoga volgen maar ook het nieuwe trapeze yoga. Healing by Nature is net open en kan je vinden op de Bredabaan 885 in Merksem.