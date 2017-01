Elke maand live jazz met de USA Jazzclub Antwerp

Merksem - Veel Jazz liefhebbers hebben hun vaste plek gevonden in de concertzaal van De Volkslust in Merksem. Want elke eerste woensdagavond van de maand (behalve in juli en augustus) zijn er jazzconcerten.

De beste musici van België zoals Paul Michiels en vele Jazz Giants als Clark Terry, Johnny Griffin, Deborah Brown, Dan Barrett kwamen al optreden in de club.

De USA Jazzclub Antwerp werd in 1969 gesticht door Joe Pelsmaeker en Roger Guns en is nu al meer dan een jaar te vinden in De Volkslust, gelegen in de Van Heybeeckstraat 26 te Merksem. Het bestuur bestaat vandaag uit Nicole Van Immerseel, Eric De Vos en Nest Adriaensen.

Op woensdag 1 februari 2017 kan je alvast genieten van een tribute to Frank Sinatra.