450 kansarmen krijgen maaltijd aangeboden in de Sint-Bartholomeuskerk

Merksem - Op het ‘Feest van de Barmhartigheid' in de Sint-Bartholomeuskerk en in zaal Bart kwamen zaterdag in totaal 450 kansarme gasten samen voor een kerstmaaltijd. 80 vrijwilligers zorgden voor heel de voorbereiding en omkadering. De maaltijd werd gratis aan de mensen aangeboden.

Eerste districtsschepen Gilbert Verstraelen (sp.a-GROEN) was aanwezig en nam het woord: ’Namens het district heb ik het initiatief gefeliciteerd en erop gewezen dat kerstmis valt op winterzonnewende. Vanaf die dag worden de dagen terug langer en komt het licht terug, wat ook symbool staat voor hoop. Vanuit verschillende tradities en religies willen we rond deze periode allemaal hetzelfde en focussen we ons op solidariteit, te geven aan hen die het minst bedeeld zijn, in de hoop op beterschap in de toekomst.’

Verder sprak Verstraelen ook over het vele geweld in de wereld en wat we daaraan kunnen doen op onze eigen bescheiden wijze. ‘Door bijvoorbeeld naar mekaar te luisteren en moeite te doen om mekaar te leren begrijpen en respect te tonen. Niet te vervallen in haat maar begrip te tonen voor elkaar en het woord liefde wat inhoud te geven.’

Veel van de gasten kwamen via Sociale kruidenier tWinkeltje en via Buurthuis Stroboertje.

Met Kerstmis zet de Gemeenschap van Sant’Egidio de armsten in het midden. Christenen vieren de geboorte van een Kind voor wie geen plaats was in de herberg en dat al onmiddellijk na zijn geboorte op de vlucht moest. Voor de hele mensheid werd Kerstmis een feest van hoop, vrede en licht in de duisternis. Daarom viert de Gemeenschap van Sant’Egidio – die zich het hele jaar door inzet voor deze mensen – dit feest met haar armste vrienden: daklozen, vluchtelingen, mensen met een handicap, eenzame ouderen, kansarme kinderen, … Met Kerstmis kan ze daarvoor een beroep doen op de genereuze inzet van honderden vrijwilligers van de meest verschillende leeftijden, sociale afkomst of overtuiging.