“Op termijn willen we een vaste zaak”

Edegem - Het afgelopen jaar trokken Elke Wagemans en Edith Gacoms met een mobiele wijnbar langs marktjes en evenementen in Edegem en Mortsel. Nu is het tijd voor een nieuwe stap.

De Mortselse buurvrouwen en vriendinnen Elke Wagemans en Edith Gacoms openen op donderdag 5 januari een pop-up wijnbar in de Edegemse Oude Godstraat. Het afgelopen jaar trok het duo met een mobiele wijnbar langs tal van evenementen in Edegem en Mortsel. "Het idee om samen een wijnbar op te starten ontstond tijdens een gezellige vuurkorfavond in de tuin", zegt Elke. "We begonnen te brainstormen over de mogelijkheden van een leegstaand pand in Mortsel en kwamen al snel uit bij onze gemeenschappelijke passie voor wijnen." De plannen voor het pand in kwestie gingen niet door, maar het idee om samen een wijnbar te starten bleef intact. "Door met een mobiele bar rond te trekken in de omgeving, kregen we heel wat positieve reacties", zegt Edith. "Veel passanten gaven aan dat er in Edegem en Mortsel nood is aan een gezellige drankgelegenheid voor 30'ers en 40'ers. Toch mikken we niet alleen op die leeftijdsgroep, iedereen die in een gezellig kader een glaasje wil nuttigen is welkom." Naast een selectie zorgvuldig uitgekozen wijnen kunnen bezoekers van Bar Voisins genieten van speciale bieren en frisdranken. De wijnen kunnen niet alleen ter plaatse worden geproefd, maar ook in flessen worden aangekocht. “Volwaardige maaltijden serveren we niet, maar aangepast fingerfood (charcuterie en kaasjes) is wel te verkrijgen. Verder willen we een aantal muzikale avonden, thema-avonden en privéfeestjes organiseren.”

Bar Voisins blijft zeker tot eind mei in de Oude Godstraat. “Daarna zullen we het initiatief evalueren”, zegt Elke. “Als veel mensen onze bar weten te vinden, bestaat de mogelijkheid om ons verblijf te verlengen. Anders kijken we uit naar een nieuwe pop-up of een vaste locatie, afhankelijk van wat er zich aandient.”

Bar Voisins is drie dagen van de week geopend. Donderdag vanaf 15u en vrijdag en zaterdag vanaf 16u, telkens tot laat in de avond.

Adres: Oude Godstraat 49, 2650 Edegem, Facebook: Bar Voisins