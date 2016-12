Nieuwe bioklas wordt opgebouwd uit aarde

Edegem - In 2017 bouwt Edegem een nieuwe bioklas in het voorste gedeelte van Hangar 23 in Fort 5. De bioklas wordt opgebouwd uit zes modules van baksteen uit lokale aarde.

De bioklas in Fort 5 is na drie decennia aanzienlijk verouderd. Daarom wil de gemeente Edegem een nieuwe bioklas bouwen met een klasruimte, een polyvalente ruimte en een onthaal met beperkte horecamogelijkheden. De huidige bioklas wordt afgebroken en de nieuwe wordt opgebouwd in de achterliggende Hangar 23.

“We bouwen volgens het principe van box in box”, zegt milieuschepen Goedele Van der Spiegel (Groen). “Er komen zes modules van vijf op vijf meter in de hangar. Het gebouw wordt opgetrokken uit BTC stenen. Dat zijn aarden stenen die ontgonnen worden in de streek. Een uniek en milieuvriendelijk proces dat we leerden kennen in onze zustergemeente San Jéronimo in Peru.” De klaslokalen grenzen rechtstreeks aan een educatieve tuin met een biopoel en grote ramen zorgen ervoor dat kinderen de fauna en flora beter ervaren.

De nieuwe klas zal in 2017 klaar zijn. Volgend voorjaar gaan de werken van start.