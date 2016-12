Cel evenementen wordt opgedoekt

Edegem - Het Edegemse gemeentebestuur gaat besparen op haar personeelskosten. Om de balans van de eigen werking in evenwicht te krijgen, wordt de cel Evenementen van de gemeente opgedoekt en wordt de poetsdienst van het OCMW afgestoten.

De vakbonden van het Edegemse gemeentepersoneel hielden voor aanvang van de voorbije gemeenteraad een protestactie voor het gemeentehuis. Op die manier toonden ze hun onvrede met het aangepaste meerjarenplan van de gemeente en het OCMW. Bij de gemeentediensten wordt de cel Evenementen opgedoekt, waardoor 7,5 voltijdse equivalenten (VTE’s) verdwijnen. Volgens de bonden zal dat leiden tot een overbelasting van de andere diensten en een toename van de langdurige afwezigheden.

Noodzakelijke besparing

Het gemeentebestuur zegt dat het om een noodzakelijke besparingsoefening gaat die wordt opgelegd door de hogere overheid. “De meeste evenementen werden nu al voor een groot deel door andere diensten georganiseerd”, zegt schepen voor Evenementen Ine Bosschaerts (N-VA). “Bovendien waren de meeste functies die geschrapt worden tijdelijke betrekkingen. Slechts twee halftijdse functies worden daadwerkelijk opgeheven.” Oppositiepartij CD&V heeft zo haar bedenkingen bij de besparingsdrang. “Volgend jaar wil de gemeente bijna 10 miljoen uitgeven aan prestigeprojecten”, zegt fractieleider Bart Breugelmans. “Zou niet beter daarop worden beknibbeld in plaats van opnieuw het personeel te treffen?” Volgens Schepen voor Financiën Peter Verstraeten (Open Vld) is zoiets technisch onmogelijk. “De autofinancieringsmarge staat los van het geld dat de gemeente uitgeeft aan projecten. We hebben de schade tot een minimum beperkt. Anders was de hele organisatie in het gedrang gekomen.”

Oppositie en vakbonden zijn niet enkel bezorgd over het opdoeken van de Cel Evenementen. Ook het feit dat de poetsdienst van het OCMW wordt afgestoten, dat geen jobstudenten meer worden aangenomen en dat gepensioneerden niet meer automatisch worden vervangen, baart hen zorgen. OCMW-voorzitster Brigitte Vermeulen-Goris benadrukt dat de 42 poetsdames onderdak vinden in het bedrijf dat de aanbesteding krijgt, maar dat stelt de bonden niet gerust. “Hun werkzekerheid en hun voorwaarden zijn niet langer gegarandeerd”, klinkt het.