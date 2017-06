Skatepret in juli

Hoboken - District Hoboken heeft een hart voor skateliefhebbers. Zij kunnen vanaf zaterdag 1 juli op het Majoor Maelfaitplein terecht: daar installeert het district een tijdelijk skateterrein.

Vorig jaar veranderde het Polderplein in juli in een skateterrein. Dit jaar is het Majoor Maelfaitplein aan de beurt. Er komen vijf skatetoestellen waarop beginners de kneepjes van het skaten kunnen leren en alle skaters hun trucs kunnen verbeteren.

Zaterdag 1 juli opent dit terrein om 14 uur met een klein feestje. Hobokenaars krijgen een drankje en een lesgever geeft tips en tricks aan de durvers. Materiaal is gratis verkrijgbaar. Test dus gerust meteen uw eerste kunstjes uit.