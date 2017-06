Pik muzikale tentoonstelling mee in Fort 8

Hoboken - Vanaf zondag 2 juli loopt in Fort 8 een tentoonstelling met unieke concertafbeeldingen. Iedereen is welkom om mee te genieten van deze mooie beelden.

'De afgelopen jaren fotografeerden de fotografen van FrontView Magazine reeds duizenden concerten, festivals en premières in binnen- en buitenland', legt mede-organisator Frank Lambrechts uit. 'Dat is goed voor tienduizenden beelden die in ons digitaal archief steken. Hoog tijd dus om enkele van deze meer dan geslaagde beelden op groot formaat aan het publiek te presenteren.'



Daarom organiseert FrontView Magazine, in samenwerking met Het GenOOtschap, een tentoonstelling op de unieke locatie van het Binnenfort van Fort 8. 'Gedurende de hele zomer kunnen de bezoekers van het Fort onze tentoonstelling gratis bewonderen', gaat Frank verder. 'Vanaf zondag 2 juli kan iedereen tijdens de evenementen in het Fort genieten van deze unieke beelden. Daarnaast is het Binnenfort ook elke zondag geopend tussen 13 en 17 uur.'



Praktisch:

Tentoonstelling FrontView Magazine, 2 juli tot en met 31 augustus, Binnenfort van Fort 8. Tijdens de evenementen in het Fort en elke zondag van 13 tot 17 uur, gratis toegang.