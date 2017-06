Plezier voor jong en oud in het park!

Hoboken - Hoboken sport de hele zomer gratis in park Sorghvliedt op zaterdag en zondag. Of bent u meer een denker? Kom dan schaken bij schaakkring Moretus.

In juli is er elke zaterdag een bootcampsessie om 10 uur. In augustus is er op zaterdag tai chi om 10 uur en zumba om 14 uur. De yogasessies vinden plaats op zondag om 10 uur. Schaken doet u in het clublokaal van schaakkring Moretus, elke vrijdag in juli en augustus om 20 uur.

Praktisch:

Bootcamp, tai chi en rumba in het park, elke zaterdag en zondag in juli en augustus, Park Sorghvliedt, gratis. Clublokaal Schaakkring Moretus, Schansstraat 9, elke vrijdag in juli en augustus, tel. 03 338 30 66, gratis.