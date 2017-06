Vlaanderen Feest! met Graafschap Gravenhof

Hoboken - Het Gravenhof wordt voor één namiddag het ‘Graafschap Gravenhof’, een spannende wereld vol middeleeuws avontuur. ’s Avonds komt Gene Thomas optreden.

Ook in Hoboken vieren ze de Vlaamse Feestdag. Dit gebeurt al op zondag 9 juli. Kinderen spelen ridder, jonkvrouw of prinses en springen op een mega luchtkasteel. Theater FroeFroe brengt het familiespektakel Kammelot over draken en riddergeweld. Niemand minder dan prinses Louisa van Louisaland speelt de hoofdrol.

Om 19 uur tovert Gene Thomas kasteel Gravenhof om tot een danspaleis. Hij brengt een mix van eigen hits en covers in het Nederlands.

Praktisch:

Vlaanderen Feest! in Hoboken, zondag 9 juli vanaf 14 uur, Gravenhof, Louisalei 7, gratis. Meer info: www.gravenhof.org