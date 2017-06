FOTO. Hobokenaars genieten dicht bij huis van BK wielrennen

Het BK wielrennen zit er op en ook voor de Hobokenaars was het een groot succes. Zij kwamen met z'n allen naar de Kioskplaats waar ze niet alleen konden genieten van de wedstrijd, maar ook van een heleboel animatie. de Kioskplaats was voor de gelegenheid omgetoverd tot een supporterszone met ook aandacht voor de allerkleinste supporters. Zij konden hun eigen parcours verkennen of rondjes draaien op de retro kermismolen.