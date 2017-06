Expeditie Natuurpunt: team Nello & Patrasche rekent op uw steun

Hoboken - Op 24 juni is het zo ver: dan gaat 'Expeditie Natuurpunt' van start. Ook Natuurpunt Hobokense Polder neemt deel maar kan daarbij uw hulp nog steeds gebruiken.

Het laatste weekend van juni organiseert Natuurpunt de tweede Expeditie Natuurpunt. 60 teams gaan wandelen, fietsen of kajakken ten voordele van een natuurgebied en hopen daarbij sponsorgeld te verzamelen. Teamcoach Luk: 'Onze teamleden trainen volop voor de mars van 24 en 25 juni: 70 km van Tienen naar Mechelen. Ook onze sponsoracties lopen goed. Onze teller staat boven 6500 euro! Maar stiekem hopen we toch op meer…'

Natuurpunt Hobokense Polder organiseerde ook al verschillende activiteiten in het kader van Expeditie Natuurpunt. 'Het pannenkoekenfestijn was een succes. Net als onze Hobokense drankenverkoop en begin juni organiseerden we een speciale bierenavond', gaat Luk verder.

Het team Nello en Patrasche gaat in twee dagen wandelen van Tienen naar Mechelen en hoopt een tractor voor de vrijwilligers van de Hobokense Polder bijeen te schrapen. Alle info vind je op de teampagina.