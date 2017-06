Hoboken - Jan Soldaat is de soldijkist van het fort verloren. Kinderen helpen hem om de koffer terug te vinden. In het fort mogen enkel soldaten komen, dus moeten zij eerst een paar proeven afleggen.

Spelenderwijs maken de kinderen kennis met het fort en zijn geschiedenis. Het spel wordt steeds onder begeleiding van een gids gespeeld. Naargelang de leeftijd worden de proeven aangepast.

De zoektocht wordt afgerond in de kantine van de gidsen. Ideaal voor een verjaardags- of ander feestje in een uniek kader.

Praktisch:

Jan Soldaat en de verloren soldijkist van fort 8, op afspraak, 12 euro, Schansstraat 9. Meer info: tel. 0495 27 05 19 en http://gidsenwerkingfort8.blogspot.be