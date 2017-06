Hoboken - Op de Kioskplaats staat een tijdelijke kiosk die onlangs feestelijk opende. Ontdek hem zelf en laat weten wat u er graag zou organiseren!

Hebt u ideeën om zelf iets te organiseren aan de kiosk? Dan kan u deze deponeren in een brievenbus aan de kiosk of u kan ze mailen naar wijkoverleg.hoboken@stad.antwerpen.be. Zij kijken of uw ideeën haalbaar zijn en laten u weten welke verdere stappen u moet ondernemen. Vanaf augustus wordt het programma bekend gemaakt.