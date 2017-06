Mattias De Leeuw stelt zijn platenkast voor

Hoboken - De platenkast van... toont u een blik in de wereld van bekende of minder bekende artiesten. Op donderdag 29 juni is het de beurt aan Mattias De Leeuw, illustrator van kinderboeken en rasechte Hobokenaar.

Elke maand leert u een artiest beter kennen door een duik te nemen in zijn of haar platenkast. Hobokenaar Mattias De Leeuw illustreert kinderboeken. Hij vertelt over zijn leven aan de hand van plaatjes die opgelegd worden tijdens bar Louisa in het Gravenhof.

Praktisch:

De platenkast van Mattias De Leeuw, donderdag 29 juni om 20 uur, Gravenhof, Louisalei 7, gratis. Meer info: www.gravenhof.be