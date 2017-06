BK Wielrennen komt ook naar Hoboken

Hoboken - Op zondag 25 juni is Antwerpen het epicentrum van de Belgische wielerwereld. Dan strijden de Belgische profs – mannen en vrouwen – voor de nationale driekleur op het BK, met start op de Grote Markt en aankomst op de Desguinlei. Maar de supporters uit Hoboken kunnen de profs vanuit hun eigen district aan de slag zien!

In het centrum van Hoboken wordt de Kioskplaats omgetoverd tot een gezellig fandorp. Met medewerking van de plaatselijke horeca en middenstand zullen er tal van standjes te bezoeken zijn. Het district zorgt voor een nostalgische draaimolen en een klimparcours voor de kleintjes. De supporters van de plaatselijke renner Victor Campenaerts kunnen op rollen fietsen en daarbij een wielertrui winnen van Victors ploeg.

Vanaf 12 uur is er muzikale animatie met een streetband en de groep The Moonlovers. Het publiek kan de renners uiteraard 20 keer live de scherpe bocht vanuit de Kapelstraat naar de Kioskplaats zien nemen en kan de live-uitzending van de koers volgen op maar liefst twee grote schermen.



Praktisch:

BK Wielrennen in Hoboken, zondag 25 juni van 10 tot 19 uur, Kioskplaats, gratis.