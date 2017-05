Polderstad maakt zich klaar voor garageverkoop

Hoboken - Op zondag 28 mei organiseert de Wijkraad Polderstad hun tiende garageverkoop en rommelmarkt. Tijdens de vorige edities ontvingen de buurtbewoners zo'n 5000 bezoekers. Dat maakt dit event tot de grootste en gezelligste garageverkoop van de buurt.

250 buurtbewoners stellen hun hebbedingen uit in hun garage of voortuin en dit op wandelafstand. Tegelijkertijd vindt op het centrale plein en in de Restringenlaan een rommelmarkt plaats. Een plattegrond waarop de deelnemers aangeduid zijn, wordt de dag zelf verdeeld aan de ingang van Polderstad.

Kom te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer want het belooft een drukke dag te worden! Meer info: www.polderstad.be, tel. 0496 23 57 60 of tel. 0495 44 07 19.