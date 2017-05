Ontdek Fort 8 tijdens de Fortengordel

Hoboken - De jaarlijkse Fortengordel nodigt u uit om de forten in en rond Antwerpen te ontdekken. Ook Fort 8 zet zijn beste beentje voor.

Maak kennis met verenigingen die actief zijn op Fort 8. Duik in de geschiedenis en laat u gidsen door kenners van het binnenfort. Voor families en kinderen is er een rondleiding op kindermaat, een leuke ontdekkingstocht in het hart van het fort.

Het binnenfort wordt door de Academie Beeld en Woord-Muziek ingenomen en omgevormd tot expo-muziekruimte. Verder kan u een forel vangen voor op de barbecue, schaken op een reuzenschaakbord, goochelkunstjes bekijken bij de Koninklijke Vlaamse Goochelaars van België of gratis op het touwenparcours.

Praktisch:

Fortengordel, zondag 21 mei van 10 tot 18 uur, Fort 8, Hoofdfrontweg. Historische rondleiding met gids, vertrek: Kinderdagverblijf Boelieboe (witte huis), Schansstraat 7 om 10, 11, 13, 14, 15 en 16 uur. Om 12 uur is er een rondleiding op maat van gezinnen met kinderen. Gratis.