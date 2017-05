FOTO. Japans buurtfeest lokt Hobokenaars naar het Gravenhof

Geen stralende zon zoals vorig jaar maar wel een minstens even leuk programma: daar mochten de bezoekers van de matsuri zondagnamiddag van genieten. Een matsuri is een Japans buurtfeest voor jong en oud. Het was ondertussen de derde editie en de Hobokenaars toonden ook nu weer dat ze wel van een feestje houden. In het park van het Gravenhof ontdekten ze Japanse spelletjes zoals Omikuji en Ringtoss. Daarnaast waren er diverse demonstraties van Japanse kunsten waaronder Taiko drumkunst. Verder was er ook een Aziatische foodmarket en dit jaar breidden de organisatoren de site uit met Vlaamse volksspelen en een creatieve doe-plek.