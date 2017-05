Verder studeren of gaan werken? Kom naar Talent Werkt

Hoboken - Verder studeren? Of toch liever al gaan werken? Op deze beurs ontdekken jongeren wat ze liefst willen.

Misschien iets om samen met uw (klein)kinderen te doen? Op Talent Werkt stellen een vijftiental bedrijven zich voor aan jongeren uit het laatste middelbaar of jonge werkzoekenden. Ze vertellen over de activiteiten, functies én vacatures en informeren hen over welke competenties en attitudes nodig zijn om er te mogen werken.

Via workshops leren jongeren hun eigen talenten en competenties kennen. Ze zoeken hun plek op de arbeidsmarkt via een beroepenspel, ontdekken via e-learning hoe de uitzendsector hen aan werk kan helpen en krijgen tips om als verzorgende of zorgkundige te starten. En wat moeten ze kennen en kunnen om zelf een bedrijfje op te starten?



Praktisch:

Talent Werkt, woensdag 10 mei van 13 tot 17 uur, Gravenhof, Louisalei 7, gratis. Meer info: www.hoboken.be/talentwerkt