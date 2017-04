Natuurpunt en district ondertekenen beheersovereenkomst 'Tarzanboskes'

Hoboken - Na verschillende jaren van overleg, werd begin dit jaar de knoop doorgehakt om het beheer van de 'Tarzanboskes' over te dragen aan Natuurpunt Hobokense Polder. De beheersovereenkomst hiervoor werd afgelopen weekend ondertekend.

'Met behulp van deze beheersovereenkomst kunnen we ervoor zorgen dat de Tarzanboskes (aan de Krijgsbaan, tussen de Sint-Bernardsesteenweg en het zwembad) hun functie als verbindingszone tussen de grotere groene stukken natuur in Hoboken, niet verliezen', legt Danny Jonckheere van Natuurpunt Hobokense Polder uit.



'Kathelijne Toen en Kristof Waterschoot neen de honneurs waar voor het district', gaat Danny verder. 'Daarnaast willen we van deze gelegenheid gebruik maken om de geïnteresseerde buurtbewoners in te lichten over onze beheersplannen en eventuele vragen te beantwoorden. En bij een officieel moment hoort natuurlijk ook een gezellige receptie.'