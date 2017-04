Vroegochtendwandeling in de Hobokense Polder

Hoboken - Op zaterdag 6 mei kunnen natuurliefhebbers en vroege vogels weer genieten van de 'vroegochtendwandeling' van Natuurpunt Hobokense Polder. Ook nu weer staat er een mooie tocht op het programma, gevolgd door een lekker ontbijt.

'We moeten vroeg uit de veren voor onze klassieker om een onvergetelijke ervaring op te doen', vertelt voorzitter Danny Jonckheere enthousiast. 'De eerste vroege vogels die beginnen te fluiten willen we dan ook niet missen. Zijn er al een paar voorjaarssoorten in de Polder aanwezig? Wie weet wat horen we dit jaar allemaal! Iedereen is welkom om de natuur op een andere manier te komen beleven, want het loont telkens de moeite. En net zoals de afgelopen jaren, koppelen we er een gezellig openluchtontbijt aan vast.'

Afspraak op zaterdag 6 mei om 6 uur op de Schroeilaan (parkeerstrook nabij het station). Ontbijt om 9 uur aan het Kijkpunt. Einde ontbijt voorzien om 10 uur. Best even inschrijven voor het ontbijt en dit ten laatste op 3 mei. Voor het ontbijt betaal je 6 euro per persoon en 3 euro voor kinderen tussen de 4 en de 14 jaar. Storten op volgend nummer BE81 5230 8065 0424 van Natuurpunt Hobokense Polder met als vermelding 'Ontbijt Hobokense Polder' en het aantal personen. Zeker laarzen en verrekijker meebrengen.

Gidsen: Danny Jonckheere, tel. 0478 33 24 27 en Marnix Lefranc, tel. 0499 23 01 91 Ontbijtinfo: Sylvia Van den Broeck, tel. 0474 25 22 27