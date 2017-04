IN BEELD. Heemkundige Kring zet deuren open tijdens Erfgoeddag

Afgelopen zondag was het Erfgoeddag en ook in Hoboken werden er verschillende activiteiten georganiseerd. Ook de Heemkundige Kring Hobuechen 1135 nam deel aan de Erfgoeddag. In kasteel Broydenborg konden bezoekers genieten van de tentoonstelling 'Geschiedenis van de Zorg'. Ze kwamen er meer te weten over de ontwikkeling van de armenzorg in Hoboken in het begin van de negentiende eeuw. En hoe die evolueerde naar de Commissie van Openbare Onderstand - het huidige Openbaar Centrum Maatschappelijk Werk. Verder toonde men ook de bouw van het nieuwe ziekenhuis begin jaren zeventig van de twintigste eeuw.