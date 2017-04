FOTO. Seniorenatelier stelt werk tentoon

Ook dit jaar organiseert het seniorenatelier een tentoonstelling met boetseerwerken. Nog tot en met zaterdag kan u in de oranjerie van park Sorghvliedt de werken van ervaren en minder ervaren artiesten bewonderen. Er zijn telkens leden van het seniorenatelier aanwezig die graag meer uitleg over hun werking geven. De expo loopt nog tot en met zaterdag. Op donderdag en vrijdag van 13.30 tot 17.30 uur, op zaterdag van 13 tot 17 uur. Meer info over het atelier? Neem contact op met de seniorenantenne van het district: tel. 03 338 30 63 of HO_senioren@stad.antwerpen.be