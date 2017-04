FOTO. Kinderen spelen buiten in park Sorghvliedt

Op woensdag 19 april werden alle kinderen weer uitgenodigd in park Sorghvliedt om er deel te nemen aan de jaarlijkse buitenspeeldag. Kinderen konden sporten proberen zoals badminton, handbal en korfbal. Maar ze konden ook op avontuur op de opblaasbare klimmuur, in de speleobox of op het springkasteel. Er waren ook reuzenspelen, knutselworkshops, een kleuterdorp en nog veel meer. Voor de tieners was er levende tafelvoetbal, een pannafield, een thaiboxworkshop en een Urbanstage.