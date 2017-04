Nieuw speelplein aan Coöperatielaan

Hoboken - Op dinsdag 18 april starten de werken aan het speelpleintje aan de Coöperatielaan. De verouderde toestellen worden verwijderd en vervangen door één groot speelobject voor kinderen uit verschillende leeftijdsgroepen. De werken duren 25 werkdagen en veroorzaken geen hinder voor het verkeer in de omliggende straten.

Eind december 2015 konden buurtbewoners hun mening geven over het ontwerp voor het nieuwe speelpleintje aan de Coöperatielaan. Met deze feedback gingen ontwerpers aan de slag.



Hun ontwerp is inmiddels afgerond en op dinsdag 18 april gaan de werken aan het speelpleintje van start. De verouderde speeltuigen verdwijnen en worden vervangen door één groot, spiraalvormig speelobject dat onderverdeeld is in zones voor verschillende leeftijdsgroepen.

De kleinsten (tot 4 jaar) kunnen klimmen, schommelen en glijden. Voor grotere kinderen is er een klimtoren met glijbaan die te bereiken is via een parcours van balken, stappalen, klimtouwen en kettingen. Daarnaast is er ook een rolstoeltoegankelijke zone.



Schepen voor jeugd Omar Fathi is opgetogen: 'Het district heeft dit traject samen met de buurtbewoners doorlopen. Inspraak en goed overleg waren van groot belang om tot een mooi en gedragen ontwerp te komen. Nu is het ongeduldig uitkijken naar de opening van het pleintje in juni.'



Op 18 april start de aannemer. Hij werkt gedurende 25 werkdagen op het terrein. In principe is er geen hinder voor het verkeer in de omliggende straten.