Marathon loopt door Hoboken: supporter mee!

Hoboken - Geen tijd of zin om zelf uw loopschoenen aan te trekken maar wel zin in de ambiance die bij zo'n evenement hoort? Kom dan supporteren voor de deelnemers aan de marathon tijdens de doortocht in het district Hoboken.

Moedig de marathonlopers aan tussen 9.30 en 11.30 uur op zondag 23 april in Hoboken. Lopen is altijd fijner als je langs de kant wordt aangemoedigd! Aan de Cockerillplaats zorgen twee djembéspelers voor het juiste ritme. Aan zwembad Sorghvliedt zorgt een streetband voor sfeer. Kom de sfeer proeven en pep de deelnemers mee op.



Praktisch:

Doortocht marathon, zondag 23 april tussen 9.30 en 11.30 uur, Cockerillplaats en sporthal Sorghvliedt