Buitenspelen in park Sorghvliedt

Hoboken - Genieten in het park tijdens het mooie weer? Kom dan naar de Buitenspeeldag in het park Sorghvliedt!

Op woensdag 19 april kunnen speelvogels hun hartje ophalen in het park Sorghvliedt. Daar kunnen ze tijdens de Buitenspeeldag genieten van een namiddag vol sport en spel. Kinderern kunnen er kennis maken met sporten zoals baseball, handbal en korfbal.

Of misschien gaan ze liever op avontuur op de opblaasbare klimmuur, in de speleobox of op het springkasteel? Er zijn ook reuzenspelen, knutselworkshops, gekke fietsen en een kleuterdorp. Voor de tieners is er levende tafelvoetbal, een pannafield, een thaiboxworkshop en een Urbanstage.

Praktisch:

Buitenspeeldag, woensdag 19 april 13 tot 17 uur, park Sorghvliedt, gratis