Tarzanboskes: nieuwe samenwerking tussen Hoboken en Antwerpen

Hoboken - Natuurpunt Hobokense Polder heeft met het district Hoboken en de stad Antwerpen een nieuwe overeenkomst bereikt. De stad vertrouwt het beheer van de Tarzanboskes toe aan Natuurpunt en ondersteunt hen hierbij financieel.

De Tarzanboskes liggen aan de Krijgsbaan tussen het Schoonselhof en zwembad Sorghvliedt. Deze strook groen (overigens ingekleurd als 'park' op het gewestplan) situeert zich tussen de Krijgsbaan, de Broydenborglaan en de achterkant van de huizen in de Verenigde Natieslaan. "Deze strook is deels privé-eigendom deels eigendom van de stad", legt Swa Van Houtven van Natuurpunt uit. "Het stadsgedeelte wordt nu in beheer gegeven. We hopen later met privé-eigenaars een overeenkomst te maken."

Swa: "Deze driehoek vormt een belangrijke stapsteen in de groene gordel vanaf Fort7/Schoonselhof naar Fort 8/park Sorghvliedt. Ons eerste doel is de bestaande wandelpaden te verbeteren. Buurtbewoners die mee willen nadenken over het beheer of effectief mee willen helpen, kunnen contact opnemen met onze voorzitter Danny Jonckheere."

"In aanloop naar het project Tarzanboskes, wil ik er een zwerfvuilopruiming organiseren", vertelt Swa. "Deze kuisactie vindt plaats op zaterdag 8 april van 10 tot 12 uur. Het is de bedoeling om zeker het binnenste van dit perceel proper te maken en de staat van de wandelweg te controleren."

Praktisch:

Zwerfvuilactie Tarzanboskes, zaterdag 8 april, samenkomst om 10 uur op de parking van het Zwembad Sorghvliedt, Krijgsbaan 20, Hoboken. Meer info of laten weten dat u deelneemt: Swa Van Houtven, tel. 0486 47 73 36.