Opening buurtpleintje naast basisschool De Schakel

Hoboken - Het district Hoboken liet op het pleintje naast basisschool De Schakel een petanqueveldje en klimparcours aanleggen. Er werden ook zitbanken geplaatst. Op woensdag 29 maart opende het district het pleintje met een buurtfeest.

'Basisschool De Schakel van het gemeenschapsonderwijs (GO!) gaf het perceel in de Weerstandlaan in bruikleen aan het district Hoboken', legt Pieter De Wilde van het wijkoverleg Hoboken uit. 'De helft is al in gebruik als moestuin. Vzw Samenlevingsopbouw die al een tuinwerking heeft, heeft de aanleg en coördinatie daarvan op zich genomen. Ze zullen ook de buurt betrekken bij het bewerken van de tuin.'



Naast deze tuin is een hondenloopzone gemaakt. Op de andere helft liet het district een petanqueveldje aanleggen. Daarnaast werden zitbanken geplaatst met een lage haag ervoor. Tussen de bomen liet het district ten slotte een klimparcours voor kinderen aanleggen.



Districtsvoorzitter Kathelijne Toen: 'Hoewel Hoboken een groen district is, is er niet zoveel groen in Hoboken-Noord. We moeten daarom inzetten op wat er is. Dit buurtpleintje is een engagement naar jongeren, ouderen en buurtbewoners: zij kunnen samen gebruikmaken van de mogelijkheden die hier komen. Op een ontspannen manier kunnen hier bruggen gebouwd worden.'