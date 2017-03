Gravenhof start met nieuwe reeks roots-, blues- en rock and roll-liveconcerten

Hoboken - Onder de noemer Cockerill’s organiseert jeugd- en cultuurcentrum Gravenhof een reeks liveconcerten van binnen- en buitenlandse muziekgroepen uit de roots-, blues- en rock ’n rollscene. Telkens op de laatste vrijdag van de maand, van maart tot en met juni. Walter Broes & The Mercenaries bijten nu vrijdag 24 maart de spits af.

Walter Broes is heel bekend in de rhythm & blues-scene. Tot 2012 was hij de frontman van de Seatsniffers. Met deze band maakte hij rootsrock van de bovenste plank, en tourde hij door Europa en de Verenigde Staten. Met drummer Lieven Declercq en bassist Bas Vanstaen richtte hij daarna Walter Broes & The Mercenaries op.



Op vrijdag 28 april is het de beurt aan de Nederlands/Belgische formatie 44Rave. Hun muziek stoelt op de roots van blues met invloeden van rock, punk en grunge. Zelf omschrijven ze hun muziek als originele, atmosferische en bijna 'trippy' voodoo-groove.

Vrijdag 26 mei ontvangt Cockerill’s de Brit Giles Robson, de voormalig frontman en mondharpspeler van de The Dirty Aces. Hij speelt Chicagoblues met een hoofdrol voor de mondharmonica. Bob Wayne & The Outlaw Carnies uit de Verenigde Staten sluiten het voorjaar af op vrijdag 30 juni. Bob Wayne staat garant voor opzwepende alternatieve country, rockabilly, en stevige bluegrass.



Praktisch

Cockerill’s, vrijdagen 24 maart, 28 april, 26 mei en 30 juni, start telkens om 20.30 uur. Gravenhof, Louisalei 7, Hoboken, voorverkoop: 5 euro/kassa: 7 euro. Meer info: www.gravenhof.org